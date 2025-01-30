Система-112 Подмосковья сравнила итоги работы за январь 2024 и 2025 года

Предварительные итоги работы системы-112 Московской области за январь 2024 и 2025 года подтверждают высокую готовность к оперативному реагированию на обращения жителей региона. В 2024 году зафиксировано более 1 миллиона вызовов, что на 20% больше, чем в 2025 году, где зарегистрировано 800 тысяч вызовов, сообщает пресс-служба ведомства.

Анализ обращений показывает, что наибольшее количество вызовов традиционно связано со службой скорой медицинской помощи: в 2024 году было более 330 тысяч обращений, тогда как в 2025 году — свыше 310 тысяч. Также зафиксировано снижение обращений в полицию и ГИБДД: с 98 тысяч в 2024 году до 88 тысяч в 2025. Обращения в пожарную охрану также сократились с 14 тысяч в 2024 году до 9 тысяч в 2025.

С момента начала работы системы-112 в Московской области в общей сложности поступило свыше 97 млн. вызовов, что подчеркивает важность и востребованность этой службы.

Важно помнить, что в случае возникновения экстренной ситуации необходимо незамедлительно обращаться в службу спасения. Операторы готовы оказать помощь и направить необходимые службы на место происшествия. Системы экстренной помощи постоянно совершенствуются, и каждый вызов — это возможность улучшить качество обслуживания и повысить уровень безопасности в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.