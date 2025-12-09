Система-112 Подмосковья снизила число ложных вызовов с помощью автоинформатора

Операторы системы-112 Московской области с начала 2025 года обработали более 10 миллионов обращений, среди которых зафиксировали свыше 176 тысяч ложных и более 99 тысяч хулиганских вызовов. Снижение числа таких обращений стало возможным благодаря внедрению автоинформатора, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С начала 2025 года операторы системы-112 Московской области приняли свыше 10 миллионов обращений. Из них более 176 тысяч оказались ложными, а свыше 99 тысяч — хулиганскими. Такие вызовы увеличивают нагрузку на экстренные службы и могут мешать своевременному реагированию на реальные происшествия.

Для борьбы с ложными вызовами в системе внедрили специальный автоинформатор. Если оператор определяет звонок как хулиганский, система автоматически перезванивает абоненту и включает автоинформатор. В сообщении разъясняется административная и уголовная ответственность за ложные вызовы экстренных служб. Эта мера помогает снизить количество повторных обращений ради шутки или отвлечения служб.

В случаях, когда с одного номера поступает несколько хулиганских вызовов, специалисты системы-112 передают информацию о нарушителе в правоохранительные органы для принятия мер по закону. Такой подход позволяет защищать ресурсы экстренных служб и поддерживать их оперативность.

Система-112 напоминает, что номер «112» предназначен только для вызова экстренных служб, и призывает жителей Подмосковья использовать его ответственно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.