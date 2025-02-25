Система-112 Подмосковья приняла 98 млн вызовов более чем за 9 лет работы

С момента внедрения номера «112» на территории Московской области в июне 2015 года служба спасения региона непрерывно функционирует, обеспечивая оперативную помощь всем, кто в ней нуждается. За это время система приняла впечатляющие 98 млн вызовов, что свидетельствует о доверии жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Подмосковья.

Каждый день свыше 370 квалифицированных операторов работают на линии, обрабатывая около 35 тыс. обращений. Наибольшее количество вызовов, поступивших на номер «112», связано с необходимостью вызвать скорую медицинскую помощь — более 25 млн обращений с момента запуска системы. Не менее важную роль играют обращения к службам полиции и ГИБДД, которые составили 9 млн вызовов. Остальные запросы относятся к различным службам, включая газовые сети, пожарную охрану и комитет лесного хозяйства.

Также стоит отметить значительное количество справочных вызовов, связанных с вопросами жилищно-коммунального хозяйства и ГИБДД, которые превышают 12 млн. Это говорит о том, что жители активно пользуются номером «112» не только в экстренных ситуациях, но и для получения информации.

За более чем 9 лет работы системы было зафиксировано свыше 800 тыс. обращений из других регионов, что также подчеркивает надежность и востребованность службы.

На помощь гражданам приходят операторы-психологи и лингвисты, готовые оказать эмоциональную и языковую поддержку в сложных ситуациях. Если нужна помощь экстренных оперативных служб, достаточно набрать короткий номер «112» и вызов будет передан в необходимые экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.