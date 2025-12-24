Система-112 Подмосковья перейдет на усиленный режим работы в новогодние праздники

Операторы службы спасения Московской области будут работать в усиленном режиме с 31 декабря по 11 января из-за увеличения числа обращений в зимний период, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С 31 декабря по 11 января операторы службы спасения Московской области перейдут на усиленный режим работы. В зимний период количество обращений на номер «112» возрастает: если летом поступает около 30 тысяч вызовов в сутки, то зимой — до 50 тысяч.

Несмотря на рост нагрузки, все обращения будут обработаны, а реагирование экстренных служб останется оперативным. Дежурные смены усилены, взаимодействие с экстренными службами организовано круглосуточно.

В новогодние праздники традиционно увеличивается число происшествий, связанных с пиротехникой, ожогами, обморожениями и бытовыми возгораниями из-за неправильного использования обогревателей и гирлянд. Спасатели напоминают жителям Подмосковья соблюдать правила безопасности: использовать только сертифицированную пиротехнику, не оставлять детей без присмотра, не перегружать электросети и не управлять автомобилем в состоянии опьянения. При первых признаках опасности необходимо звонить на номер «112».

В службе подчеркнули, что главная задача — быстрое и своевременное оказание помощи каждому обратившемуся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.