Система-112 Подмосковья обработала почти 2 млн вызовов с января

С начала 2025 года на единый номер вызова экстренных служб «112» от жителей и гостей Московской области поступило свыше 1 900 000 обращений. Ежедневно операторы системы-112 в среднем обрабатывают более 35 тыс. вызовов, обеспечивая оперативную и квалифицированную помощь, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Главная задача системы-112 — оперативное реагирование и всесторонняя помощь тем, кто попал в беду и нуждается в помощи. Подмосковная система-112 постоянно совершенствуется, делая упор на оказание помощи различным категориям населения, включая людей с ограниченными возможностями и иностранных граждан.

Круглосуточное дежурство в системе-112 обеспечивают операторы, включая психологов и лингвистов. Обратиться за помощью можно круглосуточно, позвонив на номер «112» с любого телефона, через мобильное приложение «112 МО», СМС-сообщение, видеопрограмму Skype или систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

В экстренной ситуации или при свидетельствовании происшествия, нужно незамедлительно звонить на номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.