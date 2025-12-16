Система-112 Подмосковья обработала более 106 млн вызовов с начала работы

Система-112 Московской области с момента запуска приняла свыше 106 млн обращений от жителей и гостей региона. Более 97 % всех экстренных вызовов поступают через единый номер, сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Система-112 Подмосковья обеспечивает прием и обработку экстренных вызовов с 2015 года. По данным пресс-службы, свыше 64 % обращений адресованы службе скорой медицинской помощи, более 25 % — полиции и подразделениям ГИБДД. Оставшиеся 11 % вызовов направляются в пожарную охрану, аварийную газовую службу и другие экстренные службы.

Одним из главных преимуществ системы является возможность комплексного реагирования на происшествия, требующие участия нескольких служб одновременно. Благодаря внедрению современных технологий и эффективному взаимодействию между подразделениями, среднее время реагирования на сложные происшествия сократилось до 31,5 минуты, что на 38,5 минуты меньше, чем в 2015 году.

В рамках перехода на отечественное программное обеспечение проведены подготовительные мероприятия, включая внедрение нового ПО и обновление серверного оборудования. Сейчас в системе работают более 3 800 операторов и диспетчеров, ежедневно на смену заступают свыше 350 специалистов. Система-112 функционирует круглосуточно и охватывает 517 объектов по всему региону.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.