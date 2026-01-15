Система-112 Подмосковья напомнила о правилах безопасности на крещенских купаниях

Система-112 Московской области напомнила жителям региона о мерах безопасности при крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В этот день многие жители Подмосковья традиционно участвуют в купаниях в иорданях и купелях.

Система-112 Московской области рекомендует проводить купания только в специально оборудованных и официально разрешённых местах. Такие площадки оснащены подходами, лестницами, освещением и находятся под контролем спасателей, медиков и полиции.

Перед погружением важно оценить состояние здоровья. Не рекомендуется окунаться людям с хроническими заболеваниями сердца, органов дыхания, при плохом самочувствии, температуре или после болезни. Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Перед входом в воду советуют сделать разминку, а само погружение не должно превышать одной минуты. После купания необходимо быстро вытереться, надеть теплую одежду и выпить горячий чай.

Детям разрешено находиться у купели только в сопровождении взрослых и под постоянным контролем.

В случае экстренной ситуации следует звонить по номеру 112. Система-112 Подмосковья призывает соблюдать меры предосторожности и желает безопасных крещенских купаний.

