Система-112 Подмосковья фиксирует рост обращений, связанных с тонким льдом

сегодня в 16:16

С наступлением зимнего периода на территории Московской области начинается образование ледяного покрова на водоемах. Система-112 Московской области обращает внимание жителей региона на то, что первый лед является наиболее опасным, а количество происшествий в этот период традиционно увеличивается, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С ноября по март число обращений, связанных с происшествиями на льду, возрастает в среднем на 25–30%. Основными причинами остаются нестабильные погодные условия, оттепели, перепады температур, а также попытки граждан выйти на неокрепший лед.

Мы напоминаем: безопасным считается лед толщиной не менее 10 см.

Голубой и ровный лед более прочный, тогда как белый, матовый или рыхлый — крайне опасен.

В зимний период операторы системы-112 особенно часто фиксируют обращения от рыбаков, стремящихся открыть сезон слишком рано, а также сообщения о детях, вышедших на лед для игр и прогулок. Подобные ситуации ежегодно приводят к серьезным последствиям.

При возникновении чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия — незамедлительно обращайтесь на единый номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.