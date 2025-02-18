Система-112 Подмосковья активно помогает гражданам из других регионов

В систему-112 Московской области продолжают поступать обращения, требующие оперативного реагирования экстренных служб в других регионах страны. Для обеспечения быстрой помощи гражданам, находящимся за пределами Подмосковья, установлены соглашения о взаимодействии с рядом соседних регионов, а также налажено сотрудничество со всеми субъектами Российской Федерации, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Недавно на номер «112» позвонила жительница городского округа Мытищи. Она сообщила, что ее брат, который проживает в Тверской области, упал и потерял сознание в своей квартире. Женщина была сильно напугана, так как находилась на расстоянии и не могла сама вызывать помощь.

Оператор системы-112, следуя установленным процедурам, оперативно связался с центром экстренной медицинской помощи в Челябинске и передал всю необходимую информацию. В результате, бригада скорой помощи была незамедлительно направлена на место происшествия, и мужчине была оказана квалифицированная помощь.

С начала текущего года операторы службы спасения Московской области отработали более 9 тысяч подобных обращений, а за все время эксплуатации обработано более 800 тысяч вызовов. Каждое из этих обращений контролируется операторами системы-112, которые обеспечивают передачу информации в соответствующий регион для немедленного реагирования.

Операторы системы-112 Московской области остаются на связи 24/7 и готовы оказать помощь в любой ситуации, что делает ее незаменимым инструментом в сфере безопасности. Если нужна помощь экстренных оперативных служб, достаточно набрать короткий номер «112» и вызов будет передан в необходимые экстренные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.