Система-112 Одинцовского округа приняла свыше 8700 обращений за неделю

Жители Одинцовского округа направили свыше 8700 обращений в Систему-112 с 5 по 11 октября. Большинство из них касалось вызова скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 5 по 11 октября в Систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 8700 обращений. Из них 3821 касалось вызова скорой медицинской помощи, 1802 — полиции и Госавтоинспекции. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировали 219 вызовов, в газовую службу — 375.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы предупредили об опасности неправильного использования электрообогревателей. В начале отопительного сезона центральное отопление работает еще не везде, а его мощности иногда недостаточно. Жители используют обогреватели, и в октябре число связанных с ними вызовов пожарных возрастает в разы.

Обогреватели нельзя накрывать полотенцами, носками или бельем: сушка вещей на приборе — самая частая причина возгораний. Мощный масляный радиатор следует подключать напрямую к розетке. Тройник, к которому одновременно подключены телевизор, лампа и обогреватель, может не выдержать нагрузки и расплавиться.

Перед выходом из дома и перед сном обогреватель необходимо выключать. От прибора с поврежденным проводом, расшатанной вилкой или искрением следует избавиться.

При запахе оплавленного пластика или появлении дыма нужно сразу обесточить прибор и позвонить по номеру 112. Для обращения за помощью также рекомендуют установить приложение «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.