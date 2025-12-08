Система-112 Одинцовского округа приняла более 8700 обращений за неделю декабря

С 1 по 7 декабря в систему-112 Одинцовского городского округа поступило свыше 8700 обращений, большинство из которых касались вызова скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За первую неделю декабря операторы системы-112 Одинцовского округа приняли более 8700 обращений от жителей. Из них 4391 вызов был связан со скорой медицинской помощью. В полицию и ГИБДД поступило 1251 обращение, по линии МЧС и пожарной охраны — 135, в газовую службу — 319.

Операторы единой дежурно-диспетчерской службы предупредили о росте мошенничества в преддверии Нового года. Злоумышленники используют фишинговые письма и поддельные аккаунты в соцсетях, предлагая несуществующие услуги и товары с «эксклюзивными» условиями и требуют срочную предоплату.

Жителям рекомендуют внимательно проверять сайты и профили, обращать внимание на ошибки в адресах и дату создания аккаунтов. Особую настороженность стоит проявлять, если просят перевести 100% предоплату. Специалисты призывают соблюдать осторожность, чтобы избежать мошенничества в праздничный период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.