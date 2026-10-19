Система-112 Одинцовского округа получила свыше 9200 обращений за неделю

Жители Одинцовского округа направили свыше 9200 обращений в Систему-112 с 12 по 18 октября. Чаще всего требовалась скорая медицинская помощь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За неделю 4200 обращений в Систему-112 касались вызова скорой помощи. В полицию и ГИБДД жители обращались 2144 раза, в МЧС и пожарную охрану — 326 раз, в газовую службу — 314 раз.

Администрация также напомнила о мерах безопасности при встрече со змеями. В середине октября в Подмосковье сохраняется теплая погода. Пока дневная температура выше +10 °С, змей можно встретить на лесных опушках, полянах с густой травой и склонах речных берегов — там, где земля хорошо прогревалась летом.

Для защиты от укусов рекомендуется надевать плотную высокую обувь. Шуршание палки и шарканье ног предупредят змею о приближении человека и дадут ей возможность скрыться. При встрече следует спокойно обойти рептилию: змеи нападают для самозащиты.

При укусе необходимо немедленно позвонить по номеру 112: в первые часы противоядие наиболее эффективно. В памятке рекомендуют меньше двигаться, принять антигистаминное средство и пить больше воды. Нельзя разрезать или прижигать место укуса, накладывать жгут и употреблять алкоголь.

При любой опасности можно позвонить по номеру 112 или воспользоваться мобильным приложением «112 МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.