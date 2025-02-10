Система-112 и ЕДДС отработали в Рузском округе более 1,6 тыс вызовов за неделю

С 3 по 9 февраля операторы системы-112 Рузского муниципального округа отработали 1 694 звонка. Всего операторы системы-112 и диспетчеры ЕДДС Рузского муниципального округа отработали 1 720 звонков, сообщает пресс-служба администрации округа.

В их числе — вызовы, требующие реагирования, — 963: пожарная служба — 10; служба полиции и Госавтоинспекции — 179; служба скорой медицинской помощи — 696; центр мемориальных услуг — 9; аварийная газовая служба — 63; направленные в соседние регионы — 6. Вызовы, не требующие реагирования, — 731 (хулиганские, автодозвон, справочные, детская шалость, бессимочные и прочие).

В ЕДДС поступило 26 звонков от граждан (предоставление справочной информации, вопросы отсутствия уличного освещения, плохого состояния дорог, бездомных собак и другое).

Зарегистрировано 10 отключений коммунальных услуг (отсутствие водоснабжения, газоснабжения, отопления, плановые работы).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.