Сирены оповещения населения по ошибке включили в Луховицах

«Во вторник, 6 мая, на территории города Луховицы произошел ошибочный запуск сирен спеццентром в Звенигороде», — говорится в сообщении.

В администрации призвали сохранять спокойствие, так как угрозы для местных жителей и гостей Луховиц нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.