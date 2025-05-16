Сирень под запретом: чем грозит петербуржцам сорванный букет?

Эксперт: за сорванные с клумбы цветы можно получить штраф до 1 млн рублей

В разгар цветения сирени и черемухи петербуржцы традиционно спешат украсить свои дома душистыми ветками. Однако мало кто задумывается, что за безобидный букет можно получить не только штраф, но и реальный срок, пишет «МК в Санкт-Петербурге» .

Если человек просто срывает несколько цветков, это могут квалифицировать как мелкое хулиганство со штрафом до 1000 рублей. Но если ветки ломают оптом, например, для продажи, последствия куда серьезнее.

«В таком случае речь может идти о хищении государственного имущества (штраф до 80 тыс. рублей) или даже умышленном уничтожении зеленых насаждений, что грозит штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы на срок до 4 лет», — отметила эксперт Алена Яковлева.

Ботаники добавляют: обламывание ветвей наносит растениям непоправимый вред: «рваные раны» становятся воротами для инфекций, кусты болеют и могут погибнуть.

«Сорванная сирень стоит в вазе не больше недели, а вот на восстановление поврежденного куста уйдут годы», — подчеркнула специалист по сирени Ирина Сапожкова.

Горожанам советуют любоваться цветущими растениями в парках, а для букетов покупать специально выращенные цветы — благо, у метро их выбор сейчас огромный: от тюльпанов и нарциссов до пионов и первых летних цветов. Так и городская зелень останется целой, и рисковать своей репутацией и кошельком не придется.