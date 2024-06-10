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Синоптики прогнозируют в столице дождь и грозу до утра 11 июня

Синоптики прогнозируют в столице с 22:00 10 июня до 10:00 11 июня кратковременный дождь и грозу. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Жители рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

На улице при неблагоприятных погодных условиях нельзя оставлять детей без присмотра.

При необходимости москвичи могут обратиться по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.