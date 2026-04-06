Синоптики прогнозируют снег и заморозки в Удмуртии

Осадки и похолодание ожидаются в Удмуртии с 6 по 12 апреля

В Удмуртии с 6 по 12 апреля ожидаются дожди, мокрый снег и понижение температуры. Ночные заморозки возможны во второй половине недели, сообщает udm-info.ru .

Метеоролог Дарья Зеленцова рассказала, что в течение рабочей недели в республике ежедневно будут идти дожди. Ночью и утром местами осадки перейдут в мокрый снег. Уже в ночь на 7 апреля снег вероятен в северной части региона. Смешанные осадки также прогнозируются в ночи на четверг и пятницу.

«Одним словом, с заменой шин, возможно, стоит пока повременить. Особенно если вы живете за городом или планируете поездки. В условиях города снег (особенно на дорогах), конечно, долго не пролежит, но, тем не менее некоторый риск все равно есть», — считает эксперт.

Ночью температура на севере будет около 0 градусов, на юге — от +1 до +4 градусов. Днем в понедельник и вторник ожидается лишь +4…+9 градусов.

Синоптики центра погоды «Фобос» также предупреждают о возвращении холодного арктического воздуха и возможной гололедице. Ненастная погода сохранится до конца рабочей недели, во второй половине периода вероятны ночные заморозки.

При этом к выходным прогнозируется потепление: ночные температуры повысятся до +1…+6 градусов, дневные — до +12…+17 градусов.

