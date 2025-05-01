Синоптики предупредили о холодных майских праздниках

Как видно на кадрах очевидцев, улицы вновь побелели, а местные жители вынуждены были утеплиться, доставая зимнюю одежду.

По данным синоптиков, аномально холодная погода сохранится в столичном регионе на протяжении майских праздников. В ночь на 2 мая ожидается облачность с осадками, температура опустится до +2…+4°C. Днём столбики термометров поднимутся до +11…+13°C, а в области — до +14°C, что всё равно ниже сезонной нормы.

Метеорологи связывают такие колебания с арктическим вторжением, которое принесло не только осадки, но и резкое похолодание. В ближайшие дни москвичам и гостям столицы стоит быть готовыми к капризам погоды и не спешить убирать тёплые вещи.