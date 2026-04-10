Синоптики пообещали потепление в Москве к Пасхе

Апрельский снег и заморозки в Москве и Подмосковье связаны с кратковременным арктическим вторжением. К Пасхе температура поднимется до +10…+12 градусов, сообщает 360.ru .

Перед Пасхой в столичный регион пришло похолодание со снегом и ночными заморозками. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на метеостанции ВДНХ сформировался снежный покров до двух сантиметров, в Подмосковье — от нуля до двух, в Коломне — до четырех.

«На опорной метеостанции ВДНХ вновь сформировался временный снежный покров высотой два сантиметра. В Подмосковье тоже местами лежит пусть и скромный, но все-таки снег — от нуля до двух сантиметров», — отметил эксперт.

По словам Тишковца, пик холода пришелся на утро пятницы: в Шаховской зафиксировали до −1,4 градуса, на дорогах образовалась гололедица. Он пояснил, что в регион вторгся арктический воздух с Баренцева и Карского морей, однако вскоре его сменит более теплый фронт.

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова подчеркнула, что апрельский снег — обычное явление для региона.

«У нас же снег обычно сходит в конце первой декады апреля. Поэтому довольно часто во втором весеннем месяце случаются снегопады», — объяснила она.

В субботу осадки ослабеют, давление вырастет до 753 миллиметров ртутного столба. Ночью ожидается до −1 в Москве и до −4 по области, днем — +8…+11.

12 апреля, в Пасху, существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура станет положительной — около +1 в столице и до +3 по области, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. В начале следующей недели потепление продолжится.

