Синоптики объяснили причину смога в Кемерове

Сообщения о дымке с запахом гари появились в социальных сетях утром 30 января.

По данным Гидрометеоцентра, смог начал скапливаться в воздухе из-за морозной погоды без ветра. Утром загрязнений не было, а к обеду смог наблюдался только в центре города.

«Мы сейчас в антициклоне, и в одной и той же воздушной массе нет движения воздуха. Мороз будет усиливаться в ближайшие дни. При этом завтра ситуация должна быть лучше: ожидается небольшой снег, который будет способствовать очищению атмосферы», — заявили синоптики.

Скопление смога — это ежегодная зимняя проблема Кемерова, которая связана с географическим расположением города, отсутствием ветра при морозах и выбросами от транспорта и предприятий.

Минприроды Кузбасса ранее отмечало, что ошибки в планировании города 1940-х годов сильно влияют на экологию. Проблемы подобного характера были в Кузбассе с советских времен, и тогда ситуация была даже хуже, так как одновременно работали многие промышленные предприятия.