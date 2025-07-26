Синоптики обещают солнечные выходные в Москве

сегодня в 06:28

После непрерывных дождей, которые метеорологи сравнивали с тропическими ливнями, москвичей ждет резкое улучшение погоды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Атмосферное давление уже в субботу поднимется до нормальных значений, что исключит возможность образования плотной облачности.

«Период экстремальных осадков завершился — теперь можно с уверенностью сказать, что условия для таких аномальных ливней исчезли», — отметил Вильфанд.

Антициклон, пришедший в столичный регион, кардинально изменит погодную картину: вместо низких туч и моросящего дождя москвичей ждет солнечная и сухая погода.