Синоптик заявила о рекордном тепле в Москве

Синоптик Позднякова: 28 марта температура в Москве близка к рекорду 2020 года

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на неделе потеплеет до +17 градусов, а показатели могут приблизиться к рекорду 2020 года, сообщает RT .

По словам синоптика, характер погоды в столице до конца недели не изменится: ожидается переменная облачность без осадков, а дневная температура будет расти.

«Дневная температура будет повышаться. Всю неделю будет переменная облачность без осадков. Ночные температуры — до -2 °С. По региону — до -4 °С. Сегодня в Москве — +11…+13 °С, в пятницу (ред. — 27 марта) — около +14 °С по области, в Москве — до +15 °С. В воскресенье (ред. — 29 марта) самый теплый день — до +15…+17 °С», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что температура приближается к климатическому максимуму для конца марта.

«Для 28-го числа максимум был в 2020 году — +17,4 °С. Московская погода идет на рекорд», — заключила она.

Ранее синоптик Александр Ильин прогнозировал солнечную погоду в Москве и Подмосковье на 24–27 марта.

