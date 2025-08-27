Синоптик заявил, что на Дальнем Востоке ураган обернется разрушениями
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Дальний Восток надвигается ураган, который может принести множество разрушений, сообщает RT.
«Уже прошедшей ночью на Сахалине были очень сильные дожди. Местами выпало до половины, а где-то и три четвертых от месячной нормы осадков. Этот циклон сформировался над северо-восточной частью Китая, прошел через Приморье. Ближайшей ночью его центр окажется над Курильскими островами, а днем в четверг — над югом Камчатки», — заявил он.
По словам Леуса, уже предстоящей ночью на островах Курильской гряды пройдут сильные дожди, а циклонический вихрь вызовет сильный ветер. Отмечается, что скорость ветра в порывах будет достигать 30—35 м/с в ближайшую ночь, а днем в четверг на юге скорость в порывах может превышать 40 м/с.
Эксперт напомнил, что ураганы по скорости ветра делятся на пять категорий, первая начинается со скорости 33-43 м/с. Несмотря на то, что такой ураган считается самым слабым, он может ломать ветки деревьев, сносить больные и поврежденные деревья, ломать линии электропередач и повреждать конструкции. Более того, ураган первой категории может вызвать волнения в море, из-за чего повреждаются пирсы и небольшие суда могут быть сорваны с якорей.