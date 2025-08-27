Синоптик заявил, что на Дальнем Востоке ураган обернется разрушениями

«Уже прошедшей ночью на Сахалине были очень сильные дожди. Местами выпало до половины, а где-то и три четвертых от месячной нормы осадков. Этот циклон сформировался над северо-восточной частью Китая, прошел через Приморье. Ближайшей ночью его центр окажется над Курильскими островами, а днем в четверг — над югом Камчатки», — заявил он.

По словам Леуса, уже предстоящей ночью на островах Курильской гряды пройдут сильные дожди, а циклонический вихрь вызовет сильный ветер. Отмечается, что скорость ветра в порывах будет достигать 30—35 м/с в ближайшую ночь, а днем в четверг на юге скорость в порывах может превышать 40 м/с.

Эксперт напомнил, что ураганы по скорости ветра делятся на пять категорий, первая начинается со скорости 33-43 м/с. Несмотря на то, что такой ураган считается самым слабым, он может ломать ветки деревьев, сносить больные и поврежденные деревья, ломать линии электропередач и повреждать конструкции. Более того, ураган первой категории может вызвать волнения в море, из-за чего повреждаются пирсы и небольшие суда могут быть сорваны с якорей.