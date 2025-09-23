Синоптик Тишковец: в Москве побит ночной рекорд тепла 72-летней давности

Прошедшей ночью в столице был побит рекорд тепла, установленный 72 года назад, столбики термометров в центре города опустились лишь до плюс 18 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Побит ночной рекорд минимальной температуры для 23 сентября, который в мегаполисе держался с 1953 года, когда термометр в сумерках показал +12,9», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ночью минимальная температура на опорной московской метеостанции ВДНХ составила плюс 16,6, в то время как на Балчуге — плюс 18 градусов.

При этом синоптик добавил, что это последняя теплая ночь. Предстоящей ночью столбики термометров в Москве опустятся до плюс 5 — плюс 10 градусов.

