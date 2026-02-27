Синоптик Тишковец: русская весна наступает по всем фронтам

Русская весна наступает по всем фронтам. Она начнется с оттепелей и дождей. Уже 28 февраля метеоусловия в Центральной России будут определяться теплым сектором североатлантического циклона, для которого характерна пасмурная и сырая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

В финальный день зимы в Москве пройдут осадки. Ночью будет снег и мокрый снег, утром пройдет ледяной дождь, а днем обычный дождь. В дневные часы температура поднимется до плюс 1 — плюс 3 градусов.

В первый день весны также пройдут дожди, температура в течение суток будет выше 0 градусов — плюс 2 — плюс 4. В понедельник оттепель сохранится, но дожди перейдут в мокрый снег.

Во вторник похолодает до слабы заморозков, местами пройдет скоротечный снег, на дорогах может появиться гололедица. Снег начнет таять к началу следующей недели. Высота покрова уменьшится на 10 см, а к 8 марта — еще на столько же.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.