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Синоптик Тишковец: магнитная бурая на Земле завершится в течение дня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что слабая магнитная буря, которую наблюдают в среду, постепенно сойдет на нет. Ее уровень составляет G1, сообщает ТАСС.

«Слабая магнитная буря, которая сейчас наблюдается с уровнем G1, постепенно сойдет на нет. Передышка у нас», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, магнитосфера Земли успокоится до утра 1 августа.

Тишковец также уточнил, что в Москве в последний день июля ожидаются локальные дожди слабой и средней интенсивности.