Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнется старое бабье лето

«Старое бабье лето» начнется в Москве на следующей неделе. Большая область повышенного атмосферного давления повлияет на погоду на Русской равнине, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник ночью температура воздуха составит от 2 до 5 градусов тепла. Днем — от 9 до 12, считает метеоролог.

В ночные и предутренние часы вторника, среды и четверга минимальная температура будет ноль градусов. Если заморозки и ожидаются, то слабые. После 12:00 будет от 8 до 13 градусов тепла, добавил Тишковец.

В конце недели температура опустится до 1-6 градусов тепла ночью. В середине дня температура вырастет до 9-14 градусов тепла.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.