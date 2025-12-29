Синоптик сообщила о сильных морозах в Москве в начале января

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь на 2 января в Москве ожидаются самые сильные морозы недели — температура может опуститься до -17 градусов, сообщает RT .

Позднякова рассказала, что на этой неделе в Москве прогнозируются снегопады и заметное похолодание. По ее словам, до конца года в столице будут снегопады: 30 и 31 декабря ожидается умеренный снег, а в остальные дни — небольшой.

Синоптик отметила, что температура воздуха будет постепенно снижаться. В ночь на 30 декабря ожидается -7…-9 °С, на 31 декабря — -8…-10 °С, а в новогоднюю ночь — -13…-15 °С. Днем температура также будет понижаться: с -6…-8 °С 30 декабря до -10 °С 1 января.

Позднякова подчеркнула, что самой холодной может стать ночь на 2 января, когда температура в Москве может опуститься до -16…-17 °С. Она добавила, что после этого днем начнется постепенное потепление, и к концу следующей недели в столице возможна оттепель.

