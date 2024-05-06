Синоптик сообщил, когда в Москве закончится аномальное похолодание

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Синоптик Александр Ильин заявил, что в пятницу, 10 мая, в Москве будет минимальная вероятность заморозков, однако температура окажется в районе нуля градусов. По его словам, в столице и области будет от минус 1 до плюс 1 по Цельсию, сообщает «Вечерняя Москва».

Днем 10 мая осадков не прогнозируется. Эксперт добавил, что в дневное время в пятницу столбики термометров покажут 10-15 градусов тепла.

В выходные дни 11–12 мая также прогнозируется довольно теплая погода. Температура воздуха днем в субботу и воскресенье поднимется до плюс 15 градусов.

Тем не менее, по словам Ильина, ночью 11 мая в Московском регионе местами могут пройти дожди.