Синоптик Шувалов рассказал, когда Москву может накрыть снегом

Однотипная октябрьская погода с постоянной облачностью и стабильной температурой сохранится и в начале ноября в Москве. А вот во второй половине месяца в городе возможен снег, об этом рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT .

По словам синоптика, в ночь с 31 октября на 1 ноября москвичей ожидает дождь. Затем циклон переместится в Поволжье, а Москва окажется под влиянием зоны повышенного давления. 2 и 3 ноября осадки не прогнозируются.

В первые ноябрьские дни в столице ожидается потепление от плюс 2 до 5 ночью и до плюс 7 градусов днем. Не исключен небольшой дождь в ночь на 4 ноября. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов. Погода будет теплой, что не типично для этого времени года.

Синоптик подчеркнул, что вероятность появления снега в Москве в ближайшее время невелика.

«Развитие процессов в Северной Атлантике — это залог того, что погода с выносом тепла у нас может продержаться и вторую половину ноября. Похолодание и осадки в виде снега, скорее всего, возможны лишь во второй половине ноября», — подытожил Шувалов.

