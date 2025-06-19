Синоптик Леус: рекордное количество осадков выпало в Подмосковье за сутки

«В отличие от минувшей среды, прошедшая ночь в столичном регионе прошла без сильных дождей», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в ночь на четверг московские метеостанции зафиксировали лишь от 0,1 до 0,4 мм осадков. При этом в Подмосковье дожди отмечены практически повсеместно. Наибольшее количество осадков выпало в Можайске и Шаховской — по 8 мм.

По словам синоптика, в среду в Подмосковье прошли сильные дожди: в Можайске выпало 15 мм осадков, в Дмитрове — 24 мм. С учетом ночных дождей в Дмитрове за сутки выпало 32 мм, что составляет 43% от июньской нормы.

В Можайске в среду выпало 33 мм осадков, что также составляет 43% от нормы. Так, в Можайске обновился суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежнее достижение составляло 25 мм и было установлено в 1942 году. С начала июня в муниципалитете выпал 91 мм осадков, что на 18% больше нормы для июня.

Леус добавил, что в четверг в столице ожидается не более 2-7 мм осадков, а в северо-западной и юго-восточной части Подмосковья — до 10-15 мм.