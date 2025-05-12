Синоптик раскрыла, когда в Московский регион придет нормальная весна

Теплая летняя погода установится в Москве и Подмосковье в последние дни мая, сообщила корреспонденту РИАМО главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, все ожидали теплого мая с положительной погодной аномалией. Но такого не наблюдается.

«За 11 дней мая мы видим, что температура воздуха все это время ниже нормы на 6-7 градусов. Все модели прогнозов говорят о том, что прихода устойчивого тепла стоит ждать только в последние 5 дней мая», — заявила Позднякова.

При этом синоптик добавила, что начало текущей недели будет довольно прохладным, потепления до 15 градусов, что соответствует климатической норме, стоит ждать только ближе к середине месяца.