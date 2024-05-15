Синоптик раскрыл, когда в Екатеринбурге закончатся холода

Метеоролог Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области минувшей ночью в очередной раз наблюдались заморозки. Ночные холода продолжатся минимум до 16 мая, а влияет на них восточная периферия циклона, сообщает «Царьград» .

В среду на Серднем Урале будет и дальше господствовать прохлада, вызванная арктическим воздухом. В четверг в регионе потеплеет, однако не сильно. Ночь на 16 мая также будет холодной, и синоптик не исключил новые заморозки.

По словам Пулина, в среду в Екатеринбурге прогнозируются отсутствие осадков и переменная облачность. Дневная температура воздуха достигнет 11 градусов тепла, ночная — не более 1 градуса.

Более теплые ночи ждут екатеринбуржцев уже с пятницы — в ночь на 17 мая ожидается до плюс 7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла.