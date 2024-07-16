Синоптик предупредила о душных ночах в Москве

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что до конца недели в Москве и Подмосковье ожидаются проливные дожди и небольшое похолодание. Также жителей столичного региона ждут грозы и духота по ночам, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Во вторник, 16 июля, в столице прогнозировались кратковременные дожди.

В среду погоду в Московской области определит повышенное атмосферное давление, однако дождей не предвидится. В городе сохранится жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла. Ночью ожидается духота: температура воздуха не опустится ниже 20-24 градусов.

С 18 июля Московский регион накроют сильные дожди, которые продолжатся вплоть до 19 июля. Москву пересечет холодный атмосферный фронт, он спровоцирует большое количество осадков.

«Причем не исключено, что местами дожди будут сильные, а локально будут греметь грозы. Такая неустойчивая погода сохранится до пятницы», — предупредила Позднякова.