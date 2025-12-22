Синоптик предупредил москвичей о сильной гололедице на дорогах

Сильная гололедица образуется на столичных дорогах в понедельник вечером из-за похолодания. Водителям и пешеходам следует быть осторожными, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве уже ощущается дыхание наступающей зимы. Если в полдень в городе было +2 градуса, то к 16-ти часам столбик термометра опустился почти до -1», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в связи с похолоданием в столице дождь перешел в ливневый снег, вся снежно-водяная каша стала замерзать.

Синоптик добавил, что в регион надвигается холодный фронт, который принесет с собой снегопады. В ночь на вторник в тыловой части циклона ожидается небольшой снег. Температура в регионе начнет резко падать, к утру столбики термометров опустятся до минус 6 — минус 11 градусов, а на севере области — до минус 14 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.