Синоптик Позднякова: существенное похолодание ожидает Москву на выходных

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на выходных в Москве начнется существенное похолодание, а на следующей неделе может пойти первый снег, сообщает RT .

«У нас в выходные и последующие дни погоду будет определять уже циклон. То есть атмосферное давление у нас ожидается ниже климатической нормы. В субботу и воскресенье будет облачно, временами дожди», — сказала синоптик.

По ее словам, в предстоящие выходные возможно выпадение до 20% от месячного объема осадков.

Ожидается снижение температуры. 11 октября еще сохранится относительно теплая погода. Ночью в Москве ожидается от +7 до +9 градусов, а днем — от +9 до +11 градусов. Однако 12 октября произойдет ощутимое похолодание, дневная температура опустится до +6…+8 градусов.

В последующие дни также прогнозируется похолодание. Не исключено появление мокрого снега с дождем и в ночное время 14 октября. Хотя устойчивый снежный покров не сформируется, вероятность осадков смешанного типа остается высокой. Ночная температура может колебаться от 0 до +5 градусов, а дневная — от +2 до +7 градусов.

