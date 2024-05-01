Синоптик Позднякова: самыми теплыми днями апреля в Москве стали 2 и 30
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Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что самым теплым днем прошлого месяца в столице стало 2 апреля. Тогда воздух прогрелся до плюс 23,2 градуса, сообщает РИА Новости.
Вторым по теплу стало 30 апреля, когда температура составила плюс 23 градуса.
«В апреле было всего трое суток, когда температура воздуха была ниже нормы. И всего одна ночь с отрицательной минимальной температурой».
Татьяна Позднякова
Главный специалист московского метеобюро
Также Позднякова рассказала о самом дождливом дне прошлого месяца. Им стало 27 апреля, когда за сутки выпало больше трети месячной нормы осадков.