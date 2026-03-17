Синоптик пообещала Москве тепло до конца марта

Синоптик Позднякова: осадков в Москве не будет до апреля

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что до конца марта в Москве и Подмосковье сохранится теплая погода без существенных осадков. Температура будет выше нормы на 3–4 градуса, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам синоптика, в столичном регионе установилась устойчивая антициклональная погода. До конца месяца характер атмосферных процессов почти не изменится: ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.

«По крайней мере до конца марта сохранится устойчивая теплая погода с температурой выше нормы на 3–4 градуса и без существенных осадков. Интенсивное таяние снега продолжится», — рассказала Позднякова.

Ночью в Москве прогнозируется около 0…-2 градусов, по области — от -5 до +1. Днем воздух будет прогреваться до +7…+12 градусов, в отдельные дни — до +13. В ночные часы возможна гололедица из-за подмерзания талой воды.

Синоптик отметила, что возвраты холодов возможны в апреле, однако в ближайшие недели их не ожидается. По предварительным оценкам, к началу апреля большая часть региона может освободиться от снежного покрова.

