Синоптик пообещал Москве солнечные выходные

сегодня в 12:00

Синоптик Ильин: в выходные в Москве потеплеет до +13 градусов

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в выходные в Москве ожидаются солнце и потепление до +13 градусов, сообщает RT .

По его словам, погоду в столице будет определять обширный антициклон.

«Все будет хорошо, погода определяется обширным антициклоном. Будет много солнца. Ночью температура будет отрицательной, -5…0 °C, днем до +13 °C. Атмосферное давление чуть подрастет и составит 755 мм ртутного столба», — рассказал синоптик.

Ильин уточнил, что температура превысит климатическую норму на 3—5 градусов.

