Синоптик объяснил появившийся крест в облаках над Стамбулом

Леус: крест в облаках над Стамбулом – это тень от инверсионного следа самолета

Огромный крест в облаках над Стамбулом был тенью от инверсионного (конденсационного) следа самолета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Когда самолет летит, влажные и горячие газы из его двигателей могут вызывать конденсацию влаги, содержащейся в воздухе, образуя плотные белые следы», — пояснил синоптик в своем Telegram-аккаунте.

Он уточнил, что снимок креста был сделан в окрестностях Стамбула рано утром, когда восходящее солнце осветило небо, а тень от конденсационных следов попала на облачные поля.

На фото, размещенном в Сети, видно большой крест на облаках, а также еще один крест от следов самолетов.