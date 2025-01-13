Синоптик объяснил, почему в этом году не стоит ждать крещенских морозов

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура в России на 7-8°C превышает обычные показатели, однако жители Центрального региона все равно ощутят холод. По его словам, так называемые крещенские морозы, которые, согласно народным приметам, должны начаться в воскресенье, 19 января, не находят подтверждения в научных данных, а вероятность их появления в текущих условиях аномально теплого января крайне невысока, сообщает «Постньюс» .

Синоптик отметил, что уверенность людей в существовании крещенских морозов основывается на старинных обычаях, поскольку ранее температура обычно была значительно ниже.

«Есть традиции, и, слава Богу, они должны быть. Всегда должна быть некая точка отсчета», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что это вполне естественно, потому что во второй половине января традиционно наблюдаются самые низкие температуры. Однако каждый год отличается, и в этом году температура выше привычного уровня, пояснил эксперт.

Что касается метеорологических условий, то в столичном регионе сегодня температура на 7-8°C превышает норму. Тем не менее москвичи на этой неделе все же ощутят «хороший морозец», заключил Вильфанд.