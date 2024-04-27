Синоптик назвала регионы РФ, которым угрожают смерчи
Синоптик Позднякова: смерчи могут пройти в Ярославской и Ивановской областях
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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Европейской России смерчи появляются из-за резкого вторжения арктического воздуха, сообщает NEWS.ru.
По ее словам, такие явления обычно проходят в мае или начале июня.
Эксперт отметила, что смерчи могут грозить Ярославской и Ивановской областям, где они уже случались ранее. Именно в этих субъектах страны холодный воздух может сталкиваться с теплым в преддверии летнего сезона.
Однако мощные торнадо, такие, как в США, России не угрожают. Синоптик подчеркнула, что подобные смерчи максимум могут пройти на Дальнем Востоке, однако даже в такой ситуации «американских» разрушений от них можно не ждать.