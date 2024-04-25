Синоптик назвал апрельский снег нормой для Кемеровской области

Гидрометцентр: возвращение холодов в Кузбасс в апреле–мае — это норма

Несколько дней подряд в Кузбассе идет снег, а на улице — отрицательная температура. На этот счет в гидрометцентре Кемеровской области пояснили, что снежные осадки в середине весны — это норма для региона, сообщает «Сiбдепо» .

Синоптик рассказал, что днем в четверг в Кузбассе температура поднимется до 1-6 градусов тепла. В ближайшие дни, по словам метеоролога, в регионе будет еще более теплая погода.

«В апреле снег — это норма. В этом году рано сошел снежный покров, поэтому кажется, что должно быть тепло», — заверили в гидрометцентре.

Жителям Кемеровской области пояснили, что возвращение холодов в апреле и даже в мае — это не аномальная, а штатная ситуация.