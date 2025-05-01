Синоптик Леус: заморозки и снег ожидаются в Московском регионе в начале мая
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Заморозки и осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются на территории Московского региона в начале мая, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Минувшей ночью отрицательные температуры наблюдались на востоке и юге Подмосковья», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что наиболее высока вероятность заморозков в северных и западных территория Московской области.
По словам синоптика, в пятницу ночью температура воздуха в столице составит 0 — плюс 2 градуса, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в мегаполисе воздух прогреется до плюс 7 — плюс 10 градусов, в области — от 5 до плюс 10 градусов.
В субботу столбики термометров в Московском регионе опустятся до минус 3 — 0 градусов. Возможны небольшие дожди.
В воскресенье будет самый теплый день недели: днем температура воздуха в Москве составит плюс 17 — плюс 19 градусов, ночные заморозки отступят. Однако на следующей неделе снова возможны заморозки, заключил Леус.