Синоптик Леус: воскресенье стало самым теплым днем августа в Москве

Воскресенье стало самым теплым днем последнего летнего месяца в Москве. При этом в понедельник столбики термометра поднимутся еще выше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Москве самый теплый день августа!» — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что с начала августа и до сегодняшнего дня столбики термометров не поднимались выше плюс 24,8 градусов. Однако в воскресенье базовая метеостанция столицы на ВДНХ зафиксировала температуру в плюс 26,6 градусов. Точное значение максимума станет известно в 21:00 после снятия показаний с термометров.

Леус добавил, что 19 августа температура в мегаполисе будет еще выше. В понедельник воздух прогреется до плюс 26 — плюс 28 градусов.