Синоптик Леус: уходящий год в Москве стал теплейшим в метеорологической истории

Текущий год в российской столице стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Средняя температура воздуха нынешнего года составила +8,4°», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что прежними лидерами были 2024 год (+7,98 градусов) и в 2020-й (+8,04 градуса). В 2025 году в Москве положительная температурная аномалия составила 2,1 градуса. Это позволяет отнести год к категории очень теплых.

Синоптик добавил, что в среду, 31 декабря, метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру минус 1,1 градуса, что на 3,3 градуса превышает климатическую норму. Это шестое место в списке самых теплых в XXI веке.

