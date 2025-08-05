Синоптик Леус: суточный рекорд по количеству осадков побит в Московском регионе

«Самым дождливым местом региона ночью стал Наро-Фоминск — там пролилось 71 мм осадков — т. е. на каждый квадратный метр площади вылилось более чем по 7 полноценных 10-литровых ведер воды!» — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это 111% от месячной нормы осадков. Таким образом, в городском округе более чем в 2 раза был превышен рекорд 5 августа 1989 года, когда выпало 31,5 мм осадков. С начала месяца количество осадков в Наро-Фоминске приближается к двум месячным нормам (177%).

По словам синоптика, прошлой ночью сильные дожди были зафиксированы в Красногорске и Талдоме, где выпало по 11 мм осадков, в Истре — 16 мм небесной влаги, в Можайске — 26 мм осадков.

Леус добавил, что в первые 4,5 дня августа в Москве выпало уже 43 мм осадков или более 55% от месячной нормы. Во вторник дожди в Московском регионе будут постепенно ослабевать и прекращаться.