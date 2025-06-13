Синоптик Леус рассказал, почему влажный воздух усиливает засуху

Многие полагают, что отсутствие дождей — единственная причина засухи. Однако ключевой фактор — это баланс между поступлением влаги через осадки и потребностью атмосферы в воде, об этом рассказал со ссылкой на научное исследование ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Научные наблюдения показывают, что даже в регионах с неизменным количеством осадков наблюдается усиление засухи в последние годы. Причиной стала возрастающая «жажда» нагревающейся атмосферы. Согласно исследованиям, за последние 40 лет интенсивность мировых засух возросла примерно на 40%. Потепление климата заставляет атмосферу поглощать больше влаги, что критически нарушает водный баланс и значительно усугубляет засушливые условия глобально.

Исследователи нашли еще один фактор, который провоцирует засуху. Атмосферу можно представить как колоссальную небесную губку, которая с повышением температуры воздуха усиливает свою способность поглощать влагу. Это явление называется увеличением атмосферной потребности в испарении. Когда воздушные массы теплеют, они интенсивнее извлекают влагу из поверхности земли, что приводит к высыханию почвы, обмелению рек и создает стрессовые условия для растительности. Часто этот процесс происходит настолько быстро, что природа не успевает восполнить потерянную влагу.

«Ученые знали о важности атмосферного испарения, но лишь в немногих исследованиях было тщательно измерено его глобальное воздействие с использованием реальных наблюдений, что затрудняло прогнозирование засухи и подготовку к ней. В новом исследовании использовался набор данных с высоким разрешением, охватывающий более чем столетний период, и применялись передовые методы для отслеживания того, насколько возросло атмосферное испарение и насколько это усугубило засухи», — рассказал в Telegram-канале Леус.

Ученые указали на то, что теперь видна прямая связь между увеличением атмосферным испарением и лесными пожарами. Даже если воздух влажный, растениям все равно не хватает воды в земле и они высыхают, провоцируя все более крупные пожары в лесной местности.