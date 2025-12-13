Синоптик Леус: прошедшая ночь оказалась холоднейшей в Москве с начала зимы

Ночью, по информации базовой метеостанции города, ВДНХ, температура составила -5,8 градусов. Температура воздуха оказалась наиболее низкой с начала осенне-зимнего сезона, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

В прошлый раз столь холодно было 16 ноября. Тогда температура воздуха упала до -4,3 градусов.

В Московской области наиболее холодным местом стала Шаховская. Там температура воздуха упала до -6,6 градусов.

14 декабря в Москве ночью будет от -6 до -8 градусов, а в области от -6 до -11 градусов. В ночь на понедельник в столице ожидается от -9 до -11 градусов, в области — от -8 до -13 градусов. Днем будет от -5 до -7 градусов.

