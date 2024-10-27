Синоптик Леус предупредил россиян о возможной магнитной буре

Около 10:00 по московскому времени 26 октября на Солнце произошла сильная вспышка, которая спровоцирует слабые магнитные бури на Земле 28 октября, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Как ожидается, солнечное вещество, выброшенное в космическое пространство этим взрывом, в ближайший понедельник заденет нашу планету. По прогнозам, это станет причиной слабых магнитных бурь класса G1», — рассказал Леус.

По словам синоптика, магнитные бури ожидаются в период с 06:00 до 15:00 по московскому времени в ближайший понедельник — 28 октября.

Ранее мощная вспышка на Солнце была зафиксирована 24 октября, ее класс квалифицировали как Х3,3. Это событие попало в список самых мощных вспышек на Солнце с начала 25-го солнечного цикла и заняла 11 место, но к магнитным бурям на Земле не привела.